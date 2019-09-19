«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Байером» - Советский спорт
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19 сентября 2019 01:39Футбол

«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Байером»

Встреча прошла в Леверкузене.

Футболисты московского «Локомотива» добыли три очка на старте группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина со счетом 2:1 обыграла немецкий «Байер».

В составе российского клуба по голу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, ставший автором победного мяча. Единственный гол хозяев на счету Бенедикта Хеведеса, который срезал мяч в свои ворота.

Пресс-служба российского клуба опубликовала фото команды из раздевалки после окончания игры.

Следующий матч «Локо» проведет против «Атлетико», а «Байер» встретится с туринским «Ювентусом». Оба матча пройдут 1 октября.

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