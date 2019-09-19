Зинедин Зидан – о поражении от «ПСЖ»: Нас просто сожрали Французский клуб одержал победу без Неймара и Килиана Мбаппе.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался после разгромного поражения от «ПСЖ» на старте группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

«Тут и говорить не о чем. «ПСЖ» заслужил победу. Они превзошли нас во всех аспектах игры. Мы не смогли проявить себя.

Мои футболисты играли без должного ритма, а когда этого нет, у вас возникают проблемы. «ПСЖ» оказывал на «Реал» давление, из-за чего забил три мяча. Сейчас нужно сесть и подумать, что же пошло не так. Нас просто сожрали», – сказал Зидан, чьи слова приводит L’Equipе.