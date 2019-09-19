Юрий Семин: Как можно после такого матча играть в 11:30 утра на синтетике в Оренбурге? После победы в Леверкузене в Лиге чемпионов «Локомотив» едет в Оренбург.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Байером» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене высказался о календаре премьер-лиги.

«Давайте лучше уделим внимание календарю, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?»

Напомним, голы в ворота «Байера» забили полузащитник Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Во втором туре Лиги чемпионов 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».

Свой следующий матч вице-чемпионы России проведут 22 сентября в гостях с «Оренбургом» в десятом туре премьер-лиги. Начало игры – 11:30 (мск).