Рифат Жемалетдинов: «Байер» сам привез себе два гола «Локомотив» победил в гостях «Байер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о победе над «Байером» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене.

«Не позволили «Байеру» ничего в середине поля, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт УЕФА. – Они играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали. «Байер» сам привез себе два гола, мы также пропустили нелепый мяч. Победили, идем дальше».

Напомним, голы у «Локомотива» на счету полузащитников Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Единственный мяч «Байера» забил в свои ворота защитник красно-зеленых Бенедикт Хеведес.

Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».