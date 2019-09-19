Левандовски забил 200-й гол за «Баварию» Поляк отличился в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовский забил свой 200-й гол за клуб.

В среду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:0) на «Альянц Арене» в Мюнхене 31-летний поляк удвоил преимущество хозяев на 80-й минуте. Теперь у Левандовски 200 голов в 249 матчах за клуб.

Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии», за которую провел четыре года. Ранее играл в Польше за «Лех».

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Левандовски девять голов в семи матчах. В августе он продлил контракт с клубом до 2023 года.

Добавим, что также в ворота «Црвены Звезды» забили француз Кингсли Коман и форвард Томас Мюллер.