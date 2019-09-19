Рифат Жемалетдинов: В концовке было тяжело, бились из последних сил «Локомотив» победил «Байер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о том, какой ценой далась победа над «Байером» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «БайАрене» в Леверкузене.

– В концовке было тяжело, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт клуба. – Бились из последних сил.

– Почему поменялись флангами с Жоау Мариу?

– Указание тренера. Без разницы на каком фланге играть.

– Не было соблазна в конце, когда «Байер» пошел вперед, убежать и забить еще?

– Был, но уже не осталось сил. Очень тяжело, когда соперник постоянно владеет мячом.

Напомним, голы в матче у «Локомотива» забили полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Единственный мяч «Байера» в свои ворота отправил защитник красно-зеленых Бенедикт Хеведес.

Во втором туре 1 октября «Локомотив» сыграет дома с «Атлетико».