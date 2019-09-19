Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» никогда не возникало столько трудностей, как в Загребе «Аталанта» крупно проиграло «Динамо» из Загреба в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба (0:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Максимир».

«Такие поражения сложно переварить, – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport. – С того момента, как я работаю в команде, у нас никогда не возникало столько трудностей, как в этом матче.

Соперник был лучше в защите, прессинге. Он удивил меня с точки зрения интенсивности и скорости игры. «Динамо» провело великолепный матч. После перерыва у нас возникали моменты, но последствия первого тайма оказались тяжелыми. Такие матчи многому учат. Будем работать над тем, что мы увидели».

Напомним, хет-трик в матче сделал полузащитник Мислав Оршич, еще один гол на счету Марина Леоваца.

Во втором туре 1 октября «Аталанта» сыграет дома с «Шахтером».