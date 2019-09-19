Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА Россия переместилась на четыре позиции вверх.

Новости СМИ2 Сборная России занимает 42-е место в обновленном рейтинге ФИФА. После побед над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0) российская команда поднялась на четыре позиции. Лидером рейтинга остается соперник сборной России по отборочной группе – сборная Бельгии, а на второе место переместилась Франция, опередившая Бразилию. Рейтинг ФИФА

Положение на 19 сентября 2019 года 1. (1) Бельгия – 1752 очка

2. (3) Франция – 1725

3. (2) Бразилия – 1719

4. (4) Англия – 1662

5. (6) Португалия – 1643

6. (5) Уругвай – 1639

7. (9) Испания – 1631

8. (7) Хорватия – 1625

9. (8) Колумбия – 1622

10. (10) Аргентина – 1614

11. (11) Швейцария – 1604

12. (12) Мексика – 1603

13. (16) Голландия – 1586

14. (13) Дания – 1584

15. (16) Италия – 1583

16. (15) Германия – 1580

17. (14) Чили – 1576

18. (18) Швеция – 1560

19. (19) Перу – 1551

20. (20) Сенегал – 1546…

25. (25) Украина – 1516…

42. (46) Россия – 1455…

52. (48) Шотландия – 1415…

92. (93) Кипр – 1261…

116. (112) Казахстан – 1169