Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 42-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
После побед над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0) российская команда поднялась на четыре позиции.
Лидером рейтинга остается соперник сборной России по отборочной группе – сборная Бельгии, а на второе место переместилась Франция, опередившая Бразилию.
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 сентября 2019 года
1. (1) Бельгия – 1752 очка
2. (3) Франция – 1725
3. (2) Бразилия – 1719
4. (4) Англия – 1662
5. (6) Португалия – 1643
6. (5) Уругвай – 1639
7. (9) Испания – 1631
8. (7) Хорватия – 1625
9. (8) Колумбия – 1622
10. (10) Аргентина – 1614
11. (11) Швейцария – 1604
12. (12) Мексика – 1603
13. (16) Голландия – 1586
14. (13) Дания – 1584
15. (16) Италия – 1583
16. (15) Германия – 1580
17. (14) Чили – 1576
18. (18) Швеция – 1560
19. (19) Перу – 1551
20. (20) Сенегал – 1546…
25. (25) Украина – 1516…
42. (46) Россия – 1455…
52. (48) Шотландия – 1415…
92. (93) Кипр – 1261…
116. (112) Казахстан – 1169
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