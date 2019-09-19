Хосеп Гвардиола: Быть тренером таких игроков – радость «Манчестер Сити» обыграл «Шахтер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шахтером» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Мы видели результаты матчей и понимаем, насколько сложно в Лиге чемпионов, – приводит BBC слова испанца. – Мы защищались по-настоящему здорово и создавали моменты.

Начать с трех очков, набранных в гостях, крайне важно. Выход в плей-офф остается в наших руках.

Когда команда побеждает, тренер принимает верные решения, когда проигрывает – неправильные. Мы проиграли только один матч за последние восемь месяцев. Мы не будем сомневаться в игроках. Быть их тренером – радость».

Напомним, голы в ворота «Шахтера» забили алжирец Рияд Марез, немец Илкай Гюндоган и бразилец Габриэл Жезус.

Во втором туре 1 октября «Манчестер Сити» примет «Динамо» (Загреб).