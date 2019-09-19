Роберт Левандовски: «Бавария» забила слишком мало, могло быть пять-шесть голов «Бавария» крупно победила «Црвену Звезду» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча с «Црвеной Звездой» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«Мы хорошо действовали в созидании, у нас было много моментов, – приводит слова 31-летнего поляка официальный сайт клуба. – Но мы забили слишком мало. Мы постоянно старались атаковать, но иногда, возможно, принимали неправильное решение. Но это мелочи. В итоге мы забили три мяча, могли забить и пять или шесть».

Отметим, что Левандовски забил второй гол в ворота «Црвены Звезды». Теперь на его счету 200 голов в 249 матчах за «Баварию». Также в матче отличились полузащитник Кингсли Коман и форвард Томас Мюллер.

Во втором туре 1 октября «Бавария» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».