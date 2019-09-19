Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото) - Советский спорт
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19 сентября 2019 12:45Футбол

Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото)

Встреча прошла накануне, 18 сентября.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свое поведение в матче с мадридским «Атлетико», который прошел в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Напомним, 34-летний португалец обратился к трибунам, которые устроили свист в его адрес после удара по воротам.

«Что значит мой жест? Учитесь, вам нужно учиться», – приводит слова нападающего Mirror.

Добавим, что с 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский «Реал».

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