Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свое поведение в матче с мадридским «Атлетико», который прошел в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Напомним, 34-летний португалец обратился к трибунам, которые устроили свист в его адрес после удара по воротам.

What did Cristiano Ronaldo mean by this hand gesture last night? 🤔https://t.co/s4zPbcBMXm