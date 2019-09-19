Томас Мюллер: Было заметно, что с моим выходом на поле все прибавили

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча с «Црвеной Звездой» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Арене» в Мюнхене.
30-летний немец вышел на замену за восемь минут до конца матча и забил третий гол команды.
«Я поставил перед собой цель, независимо от того, сколько минут проведу на поле, придать импульс атаке, – приводит слова Мюллера официальный сайт клуба. – Мои товарищи приняли это с благодарностью. Было заметно, что все прибавили, и вдвойне приятно, когда в итоге удается забить еще».
Напомним, первые два гола «Баварии» на счету француза Кингсли Комана и поляка Роберта Левандовски.
Во втором туре 1 октября «Бавария» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».
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