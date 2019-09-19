Ди Мария и тер Стеген номинированы на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал игроков, кто претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В номинацию попали:
– форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд, 19-летний норвежец сделал хет-трик в матче с «Генком» (6:2);
– голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, 27-летний немец отразил пенальти и сделал 97 процентов точных передач в матче с «Боруссией» (0:0);
– полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, 31-летний аргентинец оформил дубль в ворота «Реала» (3:0);
– полузащитник «Динамо» (Загреб) Мислав Оршич, 26-летний хорват сделал хет-трик в ворота «Аталанты» (4:0).
Лучший игрок будет определен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.
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