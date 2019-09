Ди Мария и тер Стеген номинированы на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал игроков, кто претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В номинацию попали:

– форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд, 19-летний норвежец сделал хет-трик в матче с «Генком» (6:2);

– голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, 27-летний немец отразил пенальти и сделал 97 процентов точных передач в матче с «Боруссией» (0:0);

– полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, 31-летний аргентинец оформил дубль в ворота «Реала» (3:0);

– полузащитник «Динамо» (Загреб) Мислав Оршич, 26-летний хорват сделал хет-трик в ворота «Аталанты» (4:0).

Which star performer gets your vote? 🤔



⭐️ Håland

⭐️ Di María

⭐️ Ter Stegen

⭐️ Oršić#POTW | @FTBSantander