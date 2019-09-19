Дмитрий Кириченко: Лудогорец» – крепкая команда, легко сегодня не будет Встреча с болгарским клубом стартует в 22.00 мск.

Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко дал комментарий перед матчем против «Лудогорца» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Сложно сказать про ожидания от такого матча. Буду смотреть и надеяться на победу в сегодняшнем матче армейцев.

Важно начать турнир Лиги Европы именно с победы над «Лудогорцем». Команды в группе не такие простые на самом деле, как кажется на первый взгляд. «Лудогорец» – достаточно крепкая команда, легко сегодня не будет», – цитирует Кириченко Sport24.ru.