Руслан Нигматуллин: Семин выбрал отличную тактическую схему, «Байер» не первый год играет в ЛЧ Встреча прошла в Леверкузене.

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал комментарий после победы российского клуба над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Отличную тактическую схему выбрал Юрий Павлович. Очень непростая ситуация у «железнодорожников» – большие кадровые потери, проблема с лидерами. Конечно же, необходимо было правильно подготовиться к этому матчу, выбрать правильную систему, потому что соперник не первый год играет в Лиге чемпионов и хочет побеждать», – цитирует Нигматуллина News.ru.