Голы Ди Марии и Куадрадо претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов Также среди претендентов голы Альвареса и Лукаса Моуры.

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УЕФА опубликовал голы, которые претендуют на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

– гол полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в матче с «Атлетико» (2:2);

– второй гол полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Мария в матче с «Реалом» (3:0);

– гол защитника «Аякса» Эдсона Альвареса в матче с «Лиллем» (3:0);

– гол полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Моуры в матче с «Олимпиакосом» (2:2).

Pick out your favourite strike!



⚽️ Cuadrado v Atlético

⚽️ Lucas Moura v Olympiacos

⚽️ Di María v Real Madrid

⚽️ Edson Álvarez v LOSC#GOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019

Лучший гол первого тура будет выбран по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Напомним, Ди Мария, оформивший в матче с «Реалом» дубль также участвует в голосовании на звание лучшего игрока недели.