Фердинанд: Мне страшно за Азара. Он перешел в «Реал» не в самое подходящее время Бельгиец перебрался в чемпионат Испании летом 2019 года.

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о положении хавбека «Реала» Эдена Азара. Он считает, что футболист выбрал не самое подходящее время для перехода в команду Зинедина Зидана, которая находится в кризисе.

«Азар должен заслужить право получать все мячи. Он должен что-то сделать. Честно говоря, мне страшно за него, потому что он оказался в «Реале» не в самое подходящее время.

Сейчас у команды нет искры. Это повлияет на его состояние, в этом нет никаких сомнений», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

В текущем сезоне Азар провел два матча. Ранее он вернулся в строй после травмы.