Кутепов может перейти в «Краснодар» Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Загрузка...

Руководство «Краснодара» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Илье Кутепова, который потерял место в стартовом составе.

Согласно источнику, «быки» рассматривают вариант с приглашением игрока в зимнее трансферное окно за 5,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» пытался пригласить футболиста этим летом, но стороны не смогли договориться о сумме сделки.

26-летний Кутепов выступает за основу «Спартака» с 2016 года. За это время он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В его активе 79 матчей и 2 гола.