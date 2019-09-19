СМИ: завтра Фати получит испанское гражданство

20 сентября 16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати получит испанское гражданство.
Фати родился Гвинеи-Бисау, но мог получить и паспорт Португалии, на территории которой родились его бабушка и дедушка. Однако сам футболист выбрал Испанию, где живет с шести лет.
По данным AS, Фати прошел ускоренную процедуру получения гражданства, чтобы попасть в заявку на октябрьский чемпионат мира U17 в Бразилии.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати забил два мяча и отдал один голевой пас в трех играх за «Барселону».
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