СМИ: завтра Фати получит испанское гражданство Вундеркинд определился с будущим.

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20 сентября 16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати получит испанское гражданство.

Фати родился Гвинеи-Бисау, но мог получить и паспорт Португалии, на территории которой родились его бабушка и дедушка. Однако сам футболист выбрал Испанию, где живет с шести лет.

По данным AS, Фати прошел ускоренную процедуру получения гражданства, чтобы попасть в заявку на октябрьский чемпионат мира U17 в Бразилии.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати забил два мяча и отдал один голевой пас в трех играх за «Барселону».