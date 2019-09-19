СМИ: «Реал» потеряет до 80 миллионов евро после увольнения Зидана Стали известны подробности контракта Зинедина Зидана с мадридским «Реалом».

Соглашение рассчитано до лета 2022 года. В случае увольнения специалист получит всю зарплату до конца контракта, утверждает Sport.es. К тому же «Реалу» придется заплатить все налоги, чтобы француз получил свои деньги «чистыми».

Таким образом, в случае увольнения Зидана в ближайшие дни, мадридский клуб потеряет 80 миллионов евро, 39 из которых достанутся непосредственно специалисту.