Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с «Челси» Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонцев.

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Предыдущее соглашение с хавбеком истекало летом 2020 года.

18-летний Каллум дебютировал за клуб в январе 2018 года. С тех пор он провел за «Челси» 28 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.