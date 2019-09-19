Лига Европы: «Дюделанж» пропустил три гола за три минуты Камбэк дня.

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АПОЭЛ вышел вперед в домашнем матче первого тура группового этапа Лига Европы против «Дюделанжа».

До 54-й минуты хозяева проигрывали 0:2, однако уже к 58-й они не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Отличились Андрия Павлович (дважды) и Томас Ди Винченти (пенальти).