Виктор Гончаренко – об 1:5 от «Лудогорца»: Трагедией это нельзя назвать Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после разгромного поражения от «Лудогорца» (1:5) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал дебют 17-летнего защитника Вадима Карпова.

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– Такие матчи тоже нужно пережить, их трудно принять, но надо. Трагедией это нельзя назвать, но большое разочарование, холодный душ. Это опыт, Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается.

Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля. Голы разобрать пока сложно, но Карпов выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой, но он принял несколько смелых решений, – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».