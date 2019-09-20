Ведран Чорлука: Чемпионат России для «Локомотива» сейчас самое важное - Советский спорт
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20 сентября 2019 00:34ФутболКоноплев Александр

Ведран Чорлука: Чемпионат России для «Локомотива» сейчас самое важное

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подчеркнул, что главным турниром для железнодорожников остается чемпионат России.

18 сентября москвичи обыграли на выезде «Байер» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов, а 22 сентября «Локо» представит выезд в Оренбург.

— Конечно, от победы над «Байером» самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе.

Чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде, – приводят слова Чорлуки «Известия».

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