Ведран Чорлука: Чемпионат России для «Локомотива» сейчас самое важное

18 сентября москвичи обыграли на выезде «Байер» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов, а 22 сентября «Локо» представит выезд в Оренбург.
— Конечно, от победы над «Байером» самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе.
Чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде, – приводят слова Чорлуки «Известия».
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