Ведран Чорлука: Надеюсь, загребское «Динамо» выйдет из группы в Лиге чемпионов Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука признался, что не испытывал особых чувств в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:1).

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Хорват выступал за леверкузенцев на протяжении трех месяцев в 2012 году.

– Вы выступали за «Байер» в 2012 году. Для вас этот матч был особенным?

– Честно говоря, нет. Ведь я провел в этом клубе всего три месяца. Вот если бы мы играли против моего родного загребского «Динамо», тогда да.

– Видели, как «Динамо» уничтожило в первом туре Лиги чемпионов итальянскую «Аталанту» (4:0)?

– Конечно! И не удивлён этому. У «Динамо» отличная команда, они очень сильны духом. Надеюсь, они выйдут из своей группы, как и «Локомотив», – передают слова Чорлуки «Известия».