Оле-Гуннар Сульшер: Мы сами себе создали сложности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной» (1:0).
«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться.
Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка.
Уверен, что Гринвуд сегодня поедет домой и будет счастлив своему голу».
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