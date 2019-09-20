Оле-Гуннар Сульшер: Мы сами себе создали сложности» - Советский спорт
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20 сентября 2019 07:30Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Мы сами себе создали сложности»

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом победил «Астану».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной» (1:0).

«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться.

Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка.

Уверен, что Гринвуд сегодня поедет домой и будет счастлив своему голу».

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