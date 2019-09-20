Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА До шестого места Португалии осталось набрать 1,8 очка.

Португалия продолжила сокращать отставание от России в борьбе за шестое место таблицы коэффициентов УЕФА.

На прошлой неделе российские клубы набрали три очка за ничью «Зенита» с «Лионом» (1:1) и победу «Локомотива» над «Байером» (2:1). Это дало в таблицу коэффициентов 0,5 очка.

В свою очередь Португалия набрала четыре очка за победы «Браги» над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Порту» над «Янг Бойз» (2:1). Это принесло Португалии 0,8 очка.

Преимущество России в таблице коэффициентов сократилось до 0,367 очка, что равняется 1,8 очка для португальских клубов. Таким образом, одна победа позволит Португалии выйти на шестое место.

Таблица коэффициентов УЕФА

Положение на 20 сентября 2019 года

1. (1) Испания – 87,712

2. (2) Англия – 76,033

3. (3) Германия – 60,070

4. (4) Италия – 59,367

5. (5) Франция – 50,915

6. (6) Россия – 43,216

7. (7) Португалия – 42,849