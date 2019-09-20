Виктор Гончаренко: Карпов сыграл смело 17-летний защитник дебютировал за ЦСКА в матче с «Лудогорецом».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» (1:5) высказался об игре дебютанта команды 17-летнего Вадима Карпова.

«Считаю, Вадим достаточно неплохо выглядел, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Конечно, когда пропускаешь пять, нельзя быть довольным защитой. Но он сыграл смело, принял несколько смелых решений. Когда начинаешь таким образом, дальше это помогает».

Напомним, Карпов провел свой первый матч за ЦСКА, выйдя в стартовом составе на позиции одного из трех центральных защитников, и получил желтую карточку.

Во втором туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Эспаньолом».