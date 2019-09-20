Главный тренер «Лудогореца»: Сказал играть через зону 17-летнего Карпова

Главный тренер «Лудогореца» Станислав Генчев прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы на «Лудогорец Арене» в Разграде.
«В перерыве я сказал игрокам действовать через зону Вадима Карпова, – приводит ТАСС слова Генчева, – потому что это 17-летний парень, если мы создадим по этому направлению нагрузку, скорее всего, нам повезет, и появятся голевые моменты. В итоге мы сумели забить».
Напомним, 17-летний Вадим Карпов дебютировал в составе ЦСКА. После первого тайма гости вели со счетом 1:0, но во втором тайме «Лудогорец» забил пять голов подряд.
Во втором туре 3 октября «Лудогорец» сыграет в гостях с «Ференцварошем».
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