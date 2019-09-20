Каллум Хадсон-Одои: Долго ждал продления контракта и теперь очень счастлив - Советский спорт
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20 сентября 2019 10:59ФутболЛипкин Антон

Каллум Хадсон-Одои: Долго ждал продления контракта и теперь очень счастлив

«Челси» подписал новый контракт со своим воспитанником.

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал продление контракта с клубом.

«Это потрясающе, – приводит слова 18-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я долго этого ждал, и вот это свершилось, я очень счастлив. Я выступаю за клуб с восьми лет, и это мой клуб, клуб, который мне подходит».

«Я хочу завоевать здесь столько трофеев, сколько смогу, и забить столько голов за «синих», сколько получится».

Напомним, новое соглашение Хадсона-Одои рассчитано на пять лет. В 28 матчах за клуб британец забил пять голов и сделал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного официального матча за «Челси», завершая восстановление после травмы ахилла, которую получил в апреле.

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