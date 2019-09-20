Каллум Хадсон-Одои: Долго ждал продления контракта и теперь очень счастлив

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал продление контракта с клубом.
«Это потрясающе, – приводит слова 18-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я долго этого ждал, и вот это свершилось, я очень счастлив. Я выступаю за клуб с восьми лет, и это мой клуб, клуб, который мне подходит».
«Я хочу завоевать здесь столько трофеев, сколько смогу, и забить столько голов за «синих», сколько получится».
Напомним, новое соглашение Хадсона-Одои рассчитано на пять лет. В 28 матчах за клуб британец забил пять голов и сделал пять результативных передач.
В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного официального матча за «Челси», завершая восстановление после травмы ахилла, которую получил в апреле.
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Разгром в Разграде. ЦСКА получил пять мячей от «Лудогорца» Вечер футбольных кошмаров России в Лиге Европы, начатый «Краснодаром» в Базеле, продолжили армейцы в Болгарии. 20.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев