«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Медведева на домашнюю игру Финалист US Open посетил «Газпром Арену» и получил футболку в подарок от «Зенита».

«Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева на свой домашний матч.

23-летний российский теннисист признался, что раньше болел за «Ростов», но после посещения «Газпром Арены» и, получив в подарок от «Зенита» футболку, заявил, что будет следить за чемпионами России.

«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится.

Ждем Даниила Медведева с отцом на нашем домашнем стадионе. Это покруче, чем футболка. «Матч ТВ», готовы осветить?», – говорится в сообщении «Ростова».

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Ждем @DaniilMedwed с отцом на нашем домашнем стадионе. Это покруче, чем футболка😎 @MatchTV , готовы осветить? pic.twitter.com/kL15v6JI3g — Football Club Rostov (@rostovfc) September 20, 2019

Отметим, что ближайший домашний матч «Ростов» проведет в 11-м туре премьер-лиги – 28 сентября с «Динамо».