«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Медведева на домашнюю игру

«Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева на свой домашний матч.
23-летний российский теннисист признался, что раньше болел за «Ростов», но после посещения «Газпром Арены» и, получив в подарок от «Зенита» футболку, заявил, что будет следить за чемпионами России.
«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится.
Ждем Даниила Медведева с отцом на нашем домашнем стадионе. Это покруче, чем футболка. «Матч ТВ», готовы осветить?», – говорится в сообщении «Ростова».
Отметим, что ближайший домашний матч «Ростов» проведет в 11-м туре премьер-лиги – 28 сентября с «Динамо».
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