Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может стать для «Челси» ключевым игроком «Челси» продлил контракт с Хадсоном-Одои.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.

«Я видел Каллума, и у него несомненный талант, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Он сможет стать для нас ключевым игроком, и перед ним сейчас открыты все двери.

Ему еще есть над чем работать, поскольку он еще молод, но он может стать важным членом коллектива «Челси» и сборной Англии. Я хочу работать с ним, чтобы вести его вперед и развивать его профессионально».

Напомним, новое соглашение Хадсона-Одои рассчитано на пять лет. В 28 матчах за клуб британец забил пять голов и сделал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного официального матча за «Челси», завершая восстановление после травмы ахилла, которую получил в апреле.