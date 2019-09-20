Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может стать для «Челси» ключевым игроком - Советский спорт
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20 сентября 2019 11:48ФутболЛипкин Антон

Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может стать для «Челси» ключевым игроком

«Челси» продлил контракт с Хадсоном-Одои.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.

«Я видел Каллума, и у него несомненный талант, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Он сможет стать для нас ключевым игроком, и перед ним сейчас открыты все двери.

Ему еще есть над чем работать, поскольку он еще молод, но он может стать важным членом коллектива «Челси» и сборной Англии. Я хочу работать с ним, чтобы вести его вперед и развивать его профессионально».

Напомним, новое соглашение Хадсона-Одои рассчитано на пять лет. В 28 матчах за клуб британец забил пять голов и сделал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного официального матча за «Челси», завершая восстановление после травмы ахилла, которую получил в апреле.

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