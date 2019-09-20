Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может стать для «Челси» ключевым игроком

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.
«Я видел Каллума, и у него несомненный талант, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Он сможет стать для нас ключевым игроком, и перед ним сейчас открыты все двери.
Ему еще есть над чем работать, поскольку он еще молод, но он может стать важным членом коллектива «Челси» и сборной Англии. Я хочу работать с ним, чтобы вести его вперед и развивать его профессионально».
Напомним, новое соглашение Хадсона-Одои рассчитано на пять лет. В 28 матчах за клуб британец забил пять голов и сделал пять результативных передач.
В нынешнем сезоне он пока не провел ни одного официального матча за «Челси», завершая восстановление после травмы ахилла, которую получил в апреле.
«Базель» устроил «быкам» второй Пирей. С «бонусом» «Краснодар» в стартовом матче группового турнира Лиги Европы пропустил пять мячей от чемпиона Швейцарии. 19.09.2019 22:00 Футбол Мощенко Захар Валерий Баринов: Гилерме напомнил Яшина, а гол Баринова я ждал Народный артист России и преданный поклонник «Локомотива» поделился впечатлениями от победы команды своего одноклассника Юрия Семина в Леверкузене с решающим голом своего однофамильца Дмитрия Баринова. 19.09.2019 14:00 Футбол Августин Александр «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван Горький «аспирин» для немцев. Команда Юрия Семина выиграла в Леверкузене «Локомотив» преподнес приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на выезде «Байер» на старте Лиги чемпионов.
19.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав