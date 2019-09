Авторы голов в ворота ЦСКА и «Краснодара» номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал игроков, которые претендует на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги Европы.

– форвард «Арсенала» Букайо Сака, 18-летний британец забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Айнтрахтом» (3:0);

– форвард «Лудогореца» Клаудиу Кешерю, 32-летний румын сделал хет-трик в матче с ЦСКА (5:1);

– полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, 20-летний итальянец забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «Истанбулом» (4:0);

– полузащитник «Базеля» Кевен Бюа, 26-летний полузащитник швейцарец оформил дубль в ворота «Краснодара».

