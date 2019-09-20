Девять спортсменов из России подали иск на главу РУСАДА Заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.

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Девять российских спортсменов подали исковое заявление на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Гануса о защите чести и достоинства, сообщает «Р-Спорт».

Ранее Ганус в интервью французскому изданию L’Equipe подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также заявил, что в Чувашии под прикрытием со стороны региона проводились запрещенные переливания крови.

«В данном случае очевидно, что Ответчик 1 (Ганус) не высказывал собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель – опорочить Истцов и иных лиц», – говорится в заявлении.

Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.