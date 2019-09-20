Бубнов поставил на нулевую ничью в матче «Уфа» – «Спартак» Начало игры – 17:30 (мск).

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура премьер-лиги «Уфа» – «Спартак».

«Уфа» не проиграла в гостях «Динамо», так почему должна выступить хуже в домашнем матче с другим московским клубом, у которого сейчас как минимум не менее серьезные проблемы? Прогноз – 0:0», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» 11 очков и девятая позиция.

В прошлом туре «Спартак» проиграл дома «Уралу» (1:2), а «Уфа» сыграла вничью в гостях с «Динамо» (0:0).

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).