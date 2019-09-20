Кокорин может быть в пятницу заявлен за «Зенит» Форвард вышел на свободу по УДО.

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Комитет по статусу игроков РФС в пятницу рассмотрит вопрос о дозаявке вне регистрационного периода форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО. Такое решение было принято 6 сентября Алексеевским судом Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

В день освобождения адвокат Кокорина заявил, что нападающий подписал новый контракт с «Зенитом». В четверг он успешно прошел медицинский осмотр.