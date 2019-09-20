Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала» Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо как альтернативу действующему главному тренеру команды Зинедину Зидану.

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Как сообщает AS со ссылкой на Mundo Deportivo, президент «Реала» считает, что клуб допустил ошибку, позволив Хаби Алонсо уйти в «Реал Сосьедад», и что он предпочел бы видеть его на посту главного тренера основной команды, а не Рауля, который на данный момент работает с молодежным составом мадридской команды.

Как отмечает издание, Перес считает, что Алонсо обладает большим характером и большим тактическим умом.

По информации издания, на пост главного тренера «Реала» также рассматривается кандидатура португальского специалиста Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения Зидана, мадридский клуб может потерять порядка 80 миллионов евро, 39 из которых достанутся непосредственно специалисту.