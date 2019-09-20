Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала» - Советский спорт
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20 сентября 2019 14:57Футбол

Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо как альтернативу действующему главному тренеру команды Зинедину Зидану.

Как сообщает AS со ссылкой на Mundo Deportivo, президент «Реала» считает, что клуб допустил ошибку, позволив Хаби Алонсо уйти в «Реал Сосьедад», и что он предпочел бы видеть его на посту главного тренера основной команды, а не Рауля, который на данный момент работает с молодежным составом мадридской команды.

Как отмечает издание, Перес считает, что Алонсо обладает большим характером и большим тактическим умом.

По информации издания, на пост главного тренера «Реала» также рассматривается кандидатура португальского специалиста Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения Зидана, мадридский клуб может потерять порядка 80 миллионов евро, 39 из которых достанутся непосредственно специалисту.

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