Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати получил испанский паспорт, сообщает AS. Ожидается, что 16-летний уроженец Гвинеи-Бисау выступит за юниорскую сборную Испании на чемпионате мира.
Отметим, что Федерация футбола Испании начала процесс оформления игроку гражданства еще в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне Фати дебютировал в основном составе «Барселоны». Он сыграл в четырех матчах, в том числе с «Боруссией» (Дортмунд) в Лиге чемпионов. На счету игрока два гола и результативная передача.
Добавим, что юниорский чемпионат мира пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. Сборная Испании сыграет в группе E с Аргентиной, Таджикистаном и Камеруном.
Ранее Фати не привлекался в юношеские сборные Кот-д’Ивуара.
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