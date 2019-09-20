Александр Пуцко: В таких матчах, как со «Спартаком», мы можем играть в свой футбол «Уфа» примет «Спартак» в десятом туре премьер-лиги.

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Защитник «Уфы» Александр Пуцко высказался о предстоящем матче десятого тура со «Спартаком».

«На такие клубы понятное дело настрой повышенный, стараешься все равно психологически больше выкладываться в таких матчах, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Плюс мы действуем в таких матчах больше вторым номером, а соперник больше атакует, позволяет нам играть в свой футбол, убегать в контратаки».

Напомним, Пуцко является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб до 2016 года.

После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» 11 очков и девятая позиция.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).