Два игрока «Лудогореца» и один – «Базеля» попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА представила символическую сборную первого тура группового этапа Лиги Европы.
Среди 11 игроков два представителя «Лудогореца» и один – «Базеля», больше всех – игроков «Арсенала» (три человека).
Отметим, что в символическую сборную был включен бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, оформивший дубль за «Партизан» в матче с АЗ (2:2).
Сборная первого тура группового этапа Лиги Европы:
вратарь: Эмилиано Мартинес («Арсенал»);
защитники: Антон Недялков («Лудогорец»), Кэлум Чемберс («Арсенал»), Аксель Туанзебе («Манчестер Юнайтед»), Борна Баришич («Рейнджерс»);
полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бибрас Натхо («Партизан»), Николо Дзаньоло («Рома»), Кевен Бюа («Базель»);
нападающие: Клаудиу Кешерю («Лудогорец»), Андраж Шпорар («Слован»).
🔝 This week's dream team 😍— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 20, 2019
👏 Who impressed you the most?#UEL | @FedExEurope
Напомним, в четверг «Базель» победил «Краснодар» (5:0), а «Лудогорец» – ЦСКА (5:1).