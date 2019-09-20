Два игрока «Лудогореца» и один – «Базеля» попали в команду недели Лиги Европы - Советский спорт
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20 сентября 2019 15:52ФутболЛипкин Антон

Два игрока «Лудогореца» и один – «Базеля» попали в команду недели Лиги Европы

Тремя игроками представлен «Арсенал».

УЕФА представила символическую сборную первого тура группового этапа Лиги Европы.

Среди 11 игроков два представителя «Лудогореца» и один – «Базеля», больше всех – игроков «Арсенала» (три человека).

Отметим, что в символическую сборную был включен бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, оформивший дубль за «Партизан» в матче с АЗ (2:2).

Сборная первого тура группового этапа Лиги Европы:

вратарь: Эмилиано Мартинес («Арсенал»);
защитники: Антон Недялков («Лудогорец»), Кэлум Чемберс («Арсенал»), Аксель Туанзебе («Манчестер Юнайтед»), Борна Баришич («Рейнджерс»);
полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бибрас Натхо («Партизан»), Николо Дзаньоло («Рома»), Кевен Бюа («Базель»);
нападающие: Клаудиу Кешерю («Лудогорец»), Андраж Шпорар («Слован»).

Напомним, в четверг «Базель» победил «Краснодар» (5:0), а «Лудогорец» – ЦСКА (5:1).

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