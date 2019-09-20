Джикия не сыграет с «Уфой» из-за мышечного переутомления Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 20 сентября в Уфе.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч десятого тура премьер-лиги с «Уфой» из-за мышечного переутомления, сообщает официальный сайт красно-белых.

Тренерский штаб команды принял решение не включать защитника в заявку на игру, чтобы избежать мышечной травмы.

Таким образом, капитаном «Спартака» в этом матче будет полузащитник Роман Зобнин.

В нынешнем сезоне Джикия выходил в стартовом составе во всех 13 матчах «Спартака» и был заменен только в игре с «Ахматом» (3:1).

После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. При этом команда проиграла три предыдущих матча.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).