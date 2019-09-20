«Уфа» – «Спартак». Стартовые составы Начало матча – 17:30 (мск).

Главные тренеры «Уфы» и «Спартака» Вадим Евсеев и Олег Кононов определились со стартовыми составами на матч команд в десятом туре премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой, Карп, Фомин, Емельянов, Тилль, Кротов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Йокич, Терентьев, Бизяк, Фольмер, Голубев, Вомбергар, Алиев, Гиоргобиани, Козлов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин (к), Гулиев, Тиль, Шюррле, З. Бакаев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Гапонов, Маслов, Умяров, Крал, С. Бакаев, Ананидзе, Мельгарехо, Ларссон, Руденко.

📋 Состав красно-белых! Команду на поле выведет Зобнин



Капитан команды Георгий Джикия пропустит матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру. pic.twitter.com/PfduD6erih — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 20, 2019

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).