«Уфа» – «Спартак». Стартовые составы

Главные тренеры «Уфы» и «Спартака» Вадим Евсеев и Олег Кононов определились со стартовыми составами на матч команд в десятом туре премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой, Карп, Фомин, Емельянов, Тилль, Кротов.
Запасные: Шафинский, Аликин, Йокич, Терентьев, Бизяк, Фольмер, Голубев, Вомбергар, Алиев, Гиоргобиани, Козлов.
Состав на матч #УфаСпартак pic.twitter.com/Od5gan5vNj— ФК УФА (@UfaFc) September 20, 2019
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин (к), Гулиев, Тиль, Шюррле, З. Бакаев, Понсе.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Гапонов, Маслов, Умяров, Крал, С. Бакаев, Ананидзе, Мельгарехо, Ларссон, Руденко.
📋 Состав красно-белых! Команду на поле выведет Зобнин— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 20, 2019
Капитан команды Георгий Джикия пропустит матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру. pic.twitter.com/PfduD6erih
Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).