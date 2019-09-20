Александр Медведев: Кокорин может тренироваться с «Зенитом», запретов нет РФС отказался заявлять Кокорина в виде исключения.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что РФС отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина.

«Что здесь комментировать, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках.

Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет».

Напомним, РФС посчитал невозможным заявить Кокорина в виде исключения. Во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО. Такое решение было принято 6 сентября Алексеевским судом Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

В день освобождения адвокат Кокорина заявил, что нападающий подписал новый контракт с «Зенитом». В пятницу клуб подтвердил, что игрок успешно прошел медицинский осмотр.

Таким образом, Кокорин сможет начать играть за «Зенит», начиная с весенней части сезона.