Вячеслав Колосков: По закону Кокорина нельзя заявлять, но можно было бы сделать исключение Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков, который отказал в регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.

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- Порядок есть порядок, существует трансферное окно, оно определено регламентом. С точки зрения принципа, конечно, Кокорина нельзя заявлять, потому что трансферное окно закрылось, и любые дозаявки запрещены.

Есть две стороны этого вопроса, первый - это принципиальный, порядок нельзя нарушать, а второй - это интерес к футболу.

Все сделали по закону, но есть еще и здравый смысл. Идет ли здравый смысл с законом нога в ногу в этой ситуации? Нет, конечно, не идет. По закону их нельзя заявлять, но здравый смысл подсказывает, что можно было бы сделать исключение, - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина, сообщает официальный сайт РФС. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.