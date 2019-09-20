Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение

Первым о подобном заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
– Я поддерживаю Семака. В этом случае можно было сделать какое-то исключение, даже если регламент не позволяет. Теперь Кокорин будет спокойно готовиться и восстанавливаться к весне, – приводит слова Кирьякова «Спорт день за днем».
17 сентября футболист досрочно покинул колонию, где отбывал срок за хулиганство и причинение вреда здоровью.
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 20.09.2019 07:00 Футбол Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура «Советский спорт» выделил главные интриги 10-го тура РПЛ. 20.09.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей