Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 сентября 2019 18:00ФутболКоноплев Александр

Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков согласен с мнением, что РФС должен был разрешить «Зениту» дозаявить Александра Кокорина.

Первым о подобном заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

– Я поддерживаю Семака. В этом случае можно было сделать какое-то исключение, даже если регламент не позволяет. Теперь Кокорин будет спокойно готовиться и восстанавливаться к весне, – приводит слова Кирьякова «Спорт день за днем».

17 сентября футболист досрочно покинул колонию, где отбывал срок за хулиганство и причинение вреда здоровью.

Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Рика Кихира: Волновалась, потому что на тренировках тройной аксель не получался
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Боец UFC Сергей Хандожко – об отказе в канадской визе: Мы подали документы вовремя Дана Уайт: Если Макгрегор не будет драться 14 декабря, то вернется в начале следующего года Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 20.09.2019 07:00 Футбол
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев
Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура «Советский спорт» выделил главные интриги 10-го тура РПЛ. 20.09.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
18:00 Футбол Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение
17:59 Хоккей «Амур» проиграл «Сибири», потерпев девятое поражение подряд
17:54 Футбол «Тамбов» и «Ростов» сыграли вничью в молодежном первенстве
17:46 Футбол «Уфа» – «Спартак». Рассказов поразил свои ворота (видео)
17:43 Формула-1 Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й
17:34 Футбол Семак удалил свой пост в Instagram о решении РФС отказать в регистрации Кокорина
17:18 Футбол Вячеслав Колосков: По закону Кокорина нельзя заявлять, но можно было бы сделать исключение
17:06 Футбол Форвард «Лудогорца» Кешерю – лучший игрок недели Лиги Европы
17:06 Футбол Александр Медведев: Кокорин может тренироваться с «Зенитом», запретов нет
16:58 Футбол Сергей Семак: Оказывается, Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола
16:51 Футбол РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина
16:45 Футбол Николай Гиоргобиани: Хороший ли момент для игры со «Спартаком»? Для «Уфы» не бывает хороших моментов
16:44 Футбол «Реал» заинтересовался нападающим «Тоттенхэма» Кейном
16:43 Футбол «Уфа» – «Спартак». Стартовые составы
16:32 Футбол Джикия не сыграет с «Уфой» из-за мышечного переутомления
16:24 Футбол Валерий Непомнящий: Я против увольнения Гончаренко и Мусаева
16:17 Теннис Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу
16:17 Хоккей Кен Холланд: Макдэвид может сыграть в матче открытия сезона
16:11 Регби Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия чемпионата мира
16:09 Футбол Денис Попов: Вообще не понимаю, как можно винить Акинфеева
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика