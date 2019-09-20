Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков согласен с мнением, что РФС должен был разрешить «Зениту» дозаявить Александра Кокорина.

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Первым о подобном заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

– Я поддерживаю Семака. В этом случае можно было сделать какое-то исключение, даже если регламент не позволяет. Теперь Кокорин будет спокойно готовиться и восстанавливаться к весне, – приводит слова Кирьякова «Спорт день за днем».

17 сентября футболист досрочно покинул колонию, где отбывал срок за хулиганство и причинение вреда здоровью.