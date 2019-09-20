Источник: президент киевского «Динамо» отказался от Кононова

По данным источника, кандидатуру Кононова отклонил президент бело-голубых Игорь Сурскис.
«А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали. Бесполезно. Суркис — это взвешенный в своих решениях человек», – написал Бурбас в своем твиттере.
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