Источник: президент киевского «Динамо» отказался от Кононова Украинский спортивный журналист Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов предлагался на аналогичную должность в киевском «Динамо».

Загрузка... По данным источника, кандидатуру Кононова отклонил президент бело-голубых Игорь Сурскис. «А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали. Бесполезно. Суркис — это взвешенный в своих решениях человек», – написал Бурбас в своем твиттере.