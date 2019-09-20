Юрген Клопп: У «Челси» были некоторые проблемы, но они их хорошо разобрали Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде.

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- У «Челси» были некоторые проблемы, но они их хорошо разобрали. Не думаю, что они ожидали проиграть «Валенсии» (0:1). Это напоминает мне мою команду в Дортмунде несколько лет назад. Она действительно была очень молода, но парни играли только потому, что они были хороши.



Фрэнк Лэмпард проделал выдающуюся работу в «Дерби Каунти», поэтому я не удивлен его результатами с «Челси». Но это трудная лига. Я вижу, что некоторые люди недовольны отдельными результатами, но это не из-за него. Он действительно хороший тренер, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что в воскресенье, 22 сентября, «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в Лондоне между собой в рамках 6-го тура английской премьер-лиги.