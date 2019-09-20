Геннадий Орлов: Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову

– Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову, как по тренеру сборной. Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за «Зенит-2». Где-то же надо Кокорину играть в футбол, – приводит слова Орлова «РИА Новости».
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