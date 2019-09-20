Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии на матчи с Японией и Венесуэлой

В октябре команда проведет два товарищеских матча против Японии и Венесуэлы.
Также в сборную вызван нападающий «Реала» Родриго.
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