Вадим Евсеев: Обыграли «Спартак» – будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги домашнего матча 10-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

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– За счет чего сегодня удалось обыграть соперника? За счет игры и самоотдачи, как еще обыгрывать? Только так любую команду.

Соперник проигрывал и пытался отыграться. Мы большую часть матча оборонялись, это естественно. Создавали давление, но где-то нам помог вратарь, где-то нам повезло, но не было таких явных атак у наших ворот.

– Спасибо большое, с победой поздравляем!

– Вы подождите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» 50. Обыграла «Уфа» «Зенит» – два слова об «Уфе», 200 о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак» – будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Привет студии! – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

После этой встречи «Уфа» набрала 14 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.